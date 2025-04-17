Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -56,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,00
Экономия при брони: -56,70 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
484,27
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz