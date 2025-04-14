Одесса (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -44,70 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -44,70 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -44,70 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -65,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
471,98
Экономия при брони: -73,56 грн