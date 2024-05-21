Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТГастротоп (Gastrotop) Гастротоп (Gastrotop) (527548) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 330,70 грн Без рецепта 30 шт от 330,70 грн В наличии в 356 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ERBOZETA S.p.A Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ