Киев (адрес не указан)
Доступно в 460 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
258,30
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,54
Экономия при брони: -46,74 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
219,05
Экономия при брони: -18,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
483,99
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,03
Экономия при брони: -36,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,32
Экономия при брони: -34,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
438,06
Экономия при брони: -19,71 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,58
Экономия при брони: -24,94 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
438,10
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,27
Экономия при брони: -35,50 грн