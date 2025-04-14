Харьков (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,10
Экономия при брони: -40,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -45,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
475,65
Экономия при брони: -48,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
462,26
Экономия при брони: -36,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,04
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
474,19
Экономия при брони: -51,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
219,05
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
495,49
Экономия при брони: -53,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн