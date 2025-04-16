Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
475,84
Экономия при брони: -68,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
398,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
473,37
Экономия при брони: -57,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
469,07
Экономия при брони: -62,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,92
Экономия при брони: -52,48 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
235,59
Экономия при брони: -27,52 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -56,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
478,83
Экономия при брони: -65,39 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,58
Экономия при брони: -48,87 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,50
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,52
Экономия при брони: -52,54 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
398,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
468,71
Экономия при брони: -52,58 грн