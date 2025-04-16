Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,40
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,75
Экономия при брони: -56,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
477,98
Экономия при брони: -63,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
438,50
Экономия при брони: -45,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
223,85
Экономия при брони: -27,25 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
386,90 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
456,85
Экономия при брони: -46,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
440,20
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
473,19
Экономия при брони: -61,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,25
Экономия при брони: -51,06 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,37
Экономия при брони: -57,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
437,50
Экономия при брони: -44,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,87
Экономия при брони: -48,30 грн