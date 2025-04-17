Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,77
Экономия при брони: -47,79 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,60
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
476,59
Экономия при брони: -63,61 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,30
Экономия при брони: -66,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -51,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,10
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,12
Экономия при брони: -52,14 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
468,95
Экономия при брони: -55,97 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
446,40
Экономия при брони: -49,90 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
457,47
Экономия при брони: -44,16 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
462,46
Экономия при брони: -49,15 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,60
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
492,95
Экономия при брони: -77,68 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,31
Экономия при брони: -46,04 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,50
Экономия при брони: -65,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,60
Экономия при брони: -63,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,00
Экономия при брони: -44,50 грн