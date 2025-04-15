Днепр (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,43
Экономия при брони: -45,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
469,92
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
476,11
Экономия при брони: -51,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,20
Экономия при брони: -52,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
445,80
Экономия при брони: -54,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,50
Экономия при брони: -46,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
476,91
Экономия при брони: -50,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
436,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,79
Экономия при брони: -36,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,20
Экономия при брони: -43,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
471,49
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
457,25
Экономия при брони: -36,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,73
Экономия при брони: -44,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,56
Экономия при брони: -34,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
485,47
Экономия при брони: -43,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,53
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,55
Экономия при брони: -42,92 грн