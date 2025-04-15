Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
437,47
Экономия при брони: -44,47 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,30
Экономия при брони: -49,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,03
Экономия при брони: -104,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
196,81
Экономия при брони: -0,91 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,40
Экономия при брони: -51,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,68
Экономия при брони: -53,71 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
432,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -55,90 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -55,90 грн