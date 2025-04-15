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Гастротоп (Gastrotop)

Гастротоп (Gastrotop)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
370,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
437,47
Экономия при брони: -44,47 грн
393,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
195,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
434,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
378,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,30
Экономия при брони: -49,50 грн
391,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
171,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,03
Экономия при брони: -104,48 грн
360,55 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
196,81
Экономия при брони: -0,91 грн
195,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,40
Экономия при брони: -51,60 грн
391,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
390,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,68
Экономия при брони: -53,71 грн
410,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
432,30
Экономия при брони: -40,50 грн
391,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -55,90 грн
391,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,07 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Экономия при брони: -55,90 грн
391,80 грн
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