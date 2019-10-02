Фармакодинамика.

Механизм действия

Амоксициллин является полусинтетическим пенициллином (β-лактамным антибиотиком), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллинсвязывающими белками, ПСБ) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, который является неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.

Амоксициллин чувствителен к расщеплению β-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает микроорганизмы, продуцирующие эти ферменты.

Клавулановая кислота является β-лактамом, структурно родственным с пенициллинами. Она отключает некоторые ферменты β-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.

Соотношение ФК/ФД

Время сохранения концентрации лекарственного средства, превышает минимальную ингибирующую концентрацию (В > MИК), считается основным фактором, определяющим эффективность для амоксициллина.

Механизмы резистентности

Существуют два основных механизма резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте:

инактивация бактериальными β-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;

преобразование ПСБ, что уменьшает сродство антибактериального препарата с мишенью.

Непроницаемость бактерий или механизм эфлюксного насоса может вызвать резистентность бактерий или способствовать ей, в частности, у грамотрицательных бактерий.

Контрольные точки

Контрольные точки МИК для амоксициллина/клавулановой кислоты, установленные Европейским комитетом по определению антимикробной чувствительности (EUCAST)

Микроорганизмы Контрольные точки чувствительности (мкг/мл) Чувствительные Умеренно чувствительные Резистентные Haemophilus influenzae1 ≤1 - 1 Moraxella catarrhalis1 ≤1 - 1 Staphylococcus aureus 2 ≤2 - 2 Streptococcus A, B, C, G 4 ≤ 0,25 - 0,25 Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 1–2 2 1 Сообщенные значения для концентраций амоксициллина. С целью определения чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л. 2 Сообщенные значения для концентраций оксациллина. 3 Контрольные точки рассчитаны из контрольных точек для ампициллина. 4 Контрольные точки рассчитаны из контрольных точек для бензилпенициллина.

Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию о чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости нужно экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.

Обычно чувствительные виды Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие β-гемолитические стрептококки. Грамотрицательные аэробы: Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis. Виды, для которых развитие резистентности может быть проблемой Грамотрицательные аэробы: Klebsiella pneumoniae. Естественно резистентные микроорганизмы Грамотрицательные аэробы: Legionella pneumophila. Другие микроорганизмы: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae. $ Все стафилококки, резистентные к метициллину, являются резистентными к амоксициллину/клавулановой кислоте. 1 Данная лекарственная форма амоксициллина/клавулановой кислоты может быть применена для лечения Streptococcus pneumoniae, резистентного к пенициллину, только в соответствии с утвержденными показаниями (см. раздел «Способ применения и дозы»). 2 Штаммы со сниженной чувствительностью были зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном растворе при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном приеме. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет примерно 70% при пероральном приеме. Профили обоих компонентов в плазме идентичны, а время достижения максимальной концентрации в плазме (Tmax) для каждого компонента составляет примерно один час.

Средние фармакокинетические параметры Аугментина ES при применении у детей в дозе 45 мг/3,2 мг/кг массы тела каждые 12 часов приведены в таблице:

Препарат Сmax (мкг/мл) Tmax* (ч) AUC (0-t) (мкг*ч/мл) T 1/2 (ч) Аугментин ES Доза: 45 мг/кг массы тела амоксициллина и 3,2 мг/кг массы тела клавулановой кислоты каждые 12 часов амоксициллин 15,7 ± 7,7 2,0 (1,0–4,0) 59,8 ± 20,0 1,4 ± 0,35 клавулановая кислота 1,7 ± 0,9 1,1 (1,0–4,0) 4,0 ± 1,9 1,1 ± 0,29

* Среднее (диапазон).

Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке, которые достигаются при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, которые достигаются при пероральном приеме эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты отдельно.

Распределение

Около 25% общего объема клавулановой кислоты в плазме и 18% общего препарата в плазме связывается с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг для амоксициллина и около 0,2 л/кг для клавулановой кислоты.

После введения амоксициллин и клавулановая кислота были обнаружены в желчном пузыре, брюшине, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гное. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в спинномозговой жидкости.

Исследования на животных не выявили никаких доказательств значительной задержки веществ, производных любого компонента препарата в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть обнаружен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть обнаружено в грудном молоке (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Было обнаружено, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Биотрансформация

Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пеницилловой кислоты в количествах, эквивалентных 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода с выдыхаемым воздухом.

Выведение

Основным путем выведения амоксициллина является почки, тогда как клавулановая кислота выводится как почками, так и путем воздействия внепочечных механизмов.

У здоровых добровольцев средний период полувыведения амоксициллина/клавулановой кислоты составляет примерно один час, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выделение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. Наибольшее количество клавулановой кислоты выводится в течение первых 2 часов после приема.

Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечную экскрецию клавулановой кислоты (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Нарушение функции почек

Общий сывороточный клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты пропорционально уменьшается со снижением функции почек. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выводится почками. При почечной недостаточности дозировка должна препятствовать чрезмерной кумуляции амоксициллина, в то же время сохраняя достаточные уровни клавулановой кислоты (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Нарушение функции печени

Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение и регулярный контроль функции печени.