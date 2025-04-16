Аугментин ES (Augmentin™ ES)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
457,88
Экономия при брони: -27,03 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,33
Экономия при брони: -25,54 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,64
Экономия при брони: -51,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
472,86
Экономия при брони: -56,52 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
471,09
Экономия при брони: -40,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,63
Экономия при брони: -25,59 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,12
Экономия при брони: -36,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,30 грн