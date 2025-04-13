Аугментин ES (Augmentin™ ES)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
456,33
Экономия при брони: -14,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,58
Экономия при брони: -28,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
484,60
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
463,51
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,02
Экономия при брони: -25,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
472,37
Экономия при брони: -30,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
474,15
Экономия при брони: -31,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
509,33
Экономия при брони: -32,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline