Аугментин ES (Augmentin ES)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
474,32
Экономия при брони: -14,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
470,06
Экономия при брони: -61,82 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
457,80
Экономия при брони: -49,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
461,69
Экономия при брони: -53,13 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
455,38
Экономия при брони: -15,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
460,16
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
470,36
Экономия при брони: -27,21 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
466,30
Экономия при брони: -21,19 грн