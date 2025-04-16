Аугментин ES (Augmentin™ ES)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
465,70
Экономия при брони: -45,05 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
440,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
465,37
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,94
Экономия при брони: -47,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
465,99
Экономия при брони: -30,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
463,62
Экономия при брони: -27,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
462,38
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
466,97
Экономия при брони: -36,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
462,96
Экономия при брони: -32,08 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,06
Экономия при брони: -50,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
460,45
Экономия при брони: -40,12 грн