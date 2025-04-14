Аугментин ES (Augmentin™ ES)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
473,12
Экономия при брони: -30,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
473,25
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
463,54
Экономия при брони: -27,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
468,42
Экономия при брони: -32,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,49
Экономия при брони: -24,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,90
Экономия при брони: -36,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
470,83
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
462,14
Экономия при брони: -30,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
472,81
Экономия при брони: -41,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
474,28
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
440,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
460,07
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
460,06
Экономия при брони: -25,28 грн