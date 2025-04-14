Аугментин ES (Augmentin™ ES)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
497,88
Экономия при брони: -19,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
458,52
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
458,92
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,93
Экономия при брони: -39,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
467,04
Экономия при брони: -23,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
462,34
Экономия при брони: -23,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
444,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
459,01
Экономия при брони: -19,10 грн