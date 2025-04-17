Аугментин ES (Augmentin ES)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
535,00
Экономия при брони: -26,75 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Гнивань, ул. Соборная, 55
19.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Соборная, 60
19.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Тыверская, 38
25.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Независимости, 6
25.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Браилов, ул. Монастырская, 26-А
28.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
28.1 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Киевская, 288-А
33.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-К
33.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
455,76
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Жмеринка, ул. Франко Ивана, 2
35.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
36.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
443,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 22
40.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
40.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
40.8 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline
470,95
Экономия при брони: -50,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
52.9 км
Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл флакон 100 мл №1
GlaxoSmithKline