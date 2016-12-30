Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1) (50163) - инструкция по применению ATC-классификация
Грудной сбор № 1 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит алтея корней (Althaeae radices) 400 мг, мать-и-мачехи листья (Farfarae folia) 400 мг, душицы травы (Origani herba) 200 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков желтовато-белого или серовато-белого, серовато-зеленого, зеленого, буровато-пурпурного цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТС R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее действие за счет улучшения отхождения мокроты при заболеваниях дыхательных путей.
Показания
Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) — в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата. Повышенная секреция пищеварительного тракта.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременный прием с другими лекарственными средствами может замедлить их абсорбцию. При совместном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает эффективность и снижает побочное действие. Как отхаркивающее средство можно сочетать с натрия бикарбонатом. При совместном применении с противокашлевыми препаратами возможно скопление мокроты в дыхательных путях, поэтому не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например кодеином) при совместном применении с антибиотиками повышает концентрацию антибиотиков в дыхательных путях.
Особенности применения
При применении препарата следует придерживаться рекомендаций врача. Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать настой в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ¼ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать настой в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по ½ стакана, 7–12 лет — по ¼ стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки.
Перед применением настой взболтать.
Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, кожная сыпь, зуд, отек кожи). Возможно усиленное слюноотделения, раздражение слизистой оболочки желудка.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.