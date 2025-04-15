Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,84
Экономия при брони: -2,99 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,54
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,33
Экономия при брони: -23,44 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
102,59
Экономия при брони: -4,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
81,73
Экономия при брони: -2,84 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,91
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,65
Экономия при брони: -23,30 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,08
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,27
Экономия при брони: -21,42 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,01
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,02
Экономия при брони: -4,40 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,31
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,08
Экономия при брони: -3,46 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,90
Экономия при брони: -6,06 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
102,36
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,98
Экономия при брони: -4,16 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,26
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
76,63
Экономия при брони: -2,76 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,16
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,53
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,60
Экономия при брони: -22,75 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,91
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,52
Экономия при брони: -10,07 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,58
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,13
Экономия при брони: -21,28 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,94
Экономия при брони: -13,76 грн