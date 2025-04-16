Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,48
Экономия при брони: -14,15 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,65
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,19
Экономия при брони: -4,30 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,49
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,12
Экономия при брони: -25,78 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,67
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,90
Экономия при брони: -25,59 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
74,90
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,31
Экономия при брони: -4,49 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,72
Экономия при брони: -4,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,10
Экономия при брони: -32,00 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,30
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,67
Экономия при брони: -3,80 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,96
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,44
Экономия при брони: -20,83 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,68
Экономия при брони: -22,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -33,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,60
Экономия при брони: -23,99 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,81
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,54
Экономия при брони: -20,93 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,80
Экономия при брони: -22,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,73
Экономия при брони: -13,35 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,87
Экономия при брони: -3,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,50
Экономия при брони: -4,68 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,82
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,51
Экономия при брони: -22,69 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,35
Экономия при брони: -9,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,60 грн