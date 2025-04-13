Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
70,00
Экономия при брони: -2,35 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,49
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
94,98
Экономия при брони: -5,76 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,61
Экономия при брони: -10,77 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,01
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,75
Экономия при брони: -3,93 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,38
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
89,89
Экономия при брони: -4,99 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
96,52
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,19
Экономия при брони: -21,63 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
76,59
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,03
Экономия при брони: -33,64 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,50
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,95
Экономия при брони: -27,16 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,26
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,61
Экономия при брони: -6,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,53
Экономия при брони: -6,68 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,50
Экономия при брони: -3,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,43
Экономия при брони: -6,00 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
111,20
Экономия при брони: -7,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group