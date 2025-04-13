Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 510 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,61
Экономия при брони: -9,10 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,69
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,78
Экономия при брони: -19,08 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,11
Экономия при брони: -24,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,74
Экономия при брони: -21,68 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,94
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,85
Экономия при брони: -16,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,04
Экономия при брони: -2,19 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,69
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,01
Экономия при брони: -21,17 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
76,14
Экономия при брони: -3,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group