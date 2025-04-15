Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,70
Экономия при брони: -22,31 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
102,01
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
78,33
Экономия при брони: -12,65 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,32
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,64
Экономия при брони: -23,31 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,32
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,90
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,26
Экономия при брони: -17,37 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,06
Экономия при брони: -26,66 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,48
Экономия при брони: -22,98 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,90
Экономия при брони: -33,10 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,60
Экономия при брони: -17,80 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,90
Экономия при брони: -21,40 грн