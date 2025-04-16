Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,79
Экономия при брони: -7,70 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,99
Экономия при брони: -12,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,88
Экономия при брони: -22,04 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,35
Экономия при брони: -5,37 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,94
Экономия при брони: -22,13 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,42
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
104,51
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,39
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,95
Экономия при брони: -22,12 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,35
Экономия при брони: -5,44 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,06
Экономия при брони: -11,23 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
101,75
Экономия при брони: -3,75 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,05
Экономия при брони: -23,74 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,40
Экономия при брони: -4,53 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,30
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
82,75
Экономия при брони: -2,98 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,99
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,34
Экономия при брони: -4,62 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
102,68
Экономия при брони: -4,73 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
104,00
Экономия при брони: -6,09 грн