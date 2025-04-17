Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,73
Экономия при брони: -12,42 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,74
Экономия при брони: -3,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,08
Экономия при брони: -13,77 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,08
Экономия при брони: -5,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -29,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,20
Экономия при брони: -25,89 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,85
Экономия при брони: -5,03 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,26
Экономия при брони: -14,95 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,46
Экономия при брони: -10,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
82,83
Экономия при брони: -3,16 грн
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,61
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,21
Экономия при брони: -24,90 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,94
Экономия при брони: -4,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,03
Экономия при брони: -24,22 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,27
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,10
Экономия при брони: -23,29 грн
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,96
Экономия при брони: -9,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Экономия при брони: -29,90 грн