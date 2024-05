фармакодинамика. Цефдинир является цефалоспорином III поколения с широким спектром активности в отношении кишечных грамотрицательных бактерий. Цефдинир стабилен при наличии некоторых, но не всех ферментов β-лактамазы. Как следствие, многие организмы, устойчивые к пенициллину и некоторым цефалоспоринам, восприимчивы к цефдиниру. Цефалоспорины действуют так же, как и пенициллины: они препятствуют синтезу пептидогликана бактериальной стенки путем ингибирования конечной транспептидации, необходимой для перекрестных связей. Этот эффект является бактерицидным.

Механизм действия . Цефдинир — β-лактамный антибиотик, подобный пенициллинам, преимущественно является бактерицидным. Цефдинир подавляет третью и заключительную стадию синтеза клеточной стенки бактерий, преимущественно связываясь с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ), которые расположены внутри бактериальной клеточной стенки. ПСБ отвечают за несколько этапов синтеза клеточной стенки. Таким образом, внутренняя активность цефдинира, как и других цефалоспоринов и пенициллинов, против конкретного организма зависит от их способности получать доступ и связываться с необходимыми ПСБ. Как и все β-лактамные антибиотики, способность цефдинира вмешиваться в ПСБ-опосредованный синтез клеточной стенки в конечном итоге приводит к лизису клеток. Лизис опосредуется аутолитическими ферментами бактериальных клеточных стенок (то есть аутолизинами).

Механизм резистентности . Резистентность к цефдиниру происходит в первую очередь из-за гидролиза некоторых β-лактамаз, изменения ПСБ и снижения проницаемости. Цефдинир неактивен относительно большинства штаммов Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., устойчивых к пенициллину стрептококков и устойчивых к метициллину стафилококков. Негативные β-лактамазы, устойчивые к ампициллину (BLNAR) штаммы H. influenzae обычно нечувствительны к цефдиниру.

Тест на антимикробную чувствительность цефдинира



Микроорганизмыa МИК, мкг/мл Зона, диаметр, мм S I R S I R Haemophilus influenzae ≤1 — — ≥20 — — Haemophilus parainfluenzae ≤1 — — ≥20 — — Moraxella catarrhalis ≤0,5 2 ≥4 ≥20 17–19 ≤16 Streptococcus pneumoniaeb ≤0,5 1 ≥2 — — — Streptococcus pyogenes ≤1 2 ≥4 ≥20 17–19 ≤16