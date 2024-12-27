3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension) (464646) - инструкция по применению ATC-классификация
3-Динир порошок для оральной суспензии инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефдинир является цефалоспорином III поколения с широким спектром активности в отношении кишечных грамотрицательных бактерий. Цефдинир стабилен при наличии некоторых, но не всех ферментов β-лактамазы. Как следствие, многие организмы, устойчивые к пенициллину и некоторым цефалоспоринам, восприимчивы к цефдиниру. Цефалоспорины действуют так же, как и пенициллины: они препятствуют синтезу пептидогликана бактериальной стенки путем ингибирования конечной транспептидации, необходимой для перекрестных связей. Этот эффект является бактерицидным.
Механизм действия. Цефдинир — β-лактамный антибиотик, подобный пенициллинам, преимущественно является бактерицидным. Цефдинир подавляет третью и заключительную стадию синтеза клеточной стенки бактерий, преимущественно связываясь с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ), которые расположены внутри бактериальной клеточной стенки. ПСБ отвечают за несколько этапов синтеза клеточной стенки. Таким образом, внутренняя активность цефдинира, как и других цефалоспоринов и пенициллинов, против конкретного организма зависит от их способности получать доступ и связываться с необходимыми ПСБ. Как и все β-лактамные антибиотики, способность цефдинира вмешиваться в ПСБ-опосредованный синтез клеточной стенки в конечном итоге приводит к лизису клеток. Лизис опосредуется аутолитическими ферментами бактериальных клеточных стенок (то есть аутолизинами).
Механизм резистентности. Резистентность к цефдиниру происходит в первую очередь из-за гидролиза некоторых β-лактамаз, изменения ПСБ и снижения проницаемости. Цефдинир неактивен относительно большинства штаммов Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., устойчивых к пенициллину стрептококков и устойчивых к метициллину стафилококков. Негативные β-лактамазы, устойчивые к ампициллину (BLNAR) штаммы H. influenzae обычно нечувствительны к цефдиниру.
Тест на антимикробную чувствительность цефдинира
|Микроорганизмыa
|МИК, мкг/мл
|Зона, диаметр, мм
|S
|I
|R
|S
|I
|R
|Haemophilus influenzae
|≤1
|—
|—
|≥20
|—
|—
|Haemophilus parainfluenzae
|≤1
|—
|—
|≥20
|—
|—
|Moraxella catarrhalis
|≤0,5
|2
|≥4
|≥20
|17–19
|≤16
|Streptococcus pneumoniaeb
|≤0,5
|1
|≥2
|—
|—
|—
|Streptococcus pyogenes
|≤1
|2
|≥4
|≥20
|17–19
|≤16
aСтрептококки, кроме S. pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC 0,12 мкг/мл), можно считать чувствительными к цефдиниру.
bS. pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC 0,06 мкг/мл), можно считать чувствительными к цефдиниру. Изоляты S. pneumoniae, протестированы против 1 мкг диска оксациллина с размерами зоны оксациллина 20 мм, восприимчивы к пенициллину и могут считаться чувствительными к цефдиниру. Тестирование цефдинира против пенициллинпромежуточных или пенициллинорезистентных изолятов не рекомендуется. Надежных критериев интерпретации для цефдинира нет.
Антимикробная активность. Показано, что цефдинир является активным относительно большинства штаммов следующих микроорганизмов как in vitro, так и при клинических инфекциях.
Грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus (только метициллинчувствительные штаммы); Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы); Streptococcus pyogenes.
Грамотрицательные бактерии: Haemophilus influenzae; Haemophilus parainfluenzae; Moraxella catarrhalis.
Доступны следующие данные in vitro, однако их клиническая значимость неизвестна.
Цефдинир in vitro демонстрирует минимальные ингибирующие концентрации (MIC) 1 мкг/мл или меньше против (≥90%) штаммов следующих микроорганизмов; однако безопасность и эффективность цефдинира при лечении клинических инфекций, вызванных этими микроорганизмами, не установлены в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях.
Грамположительные бактерии: Staphylococcus epidermidis (только метициллинчувствительные штаммы); Streptococcus agalactiae; Viridans group streptococci.
Грамотрицательные бактерии: Citrobacter koseri; Escherichia coli; Klebsiella pneumonia; Proteus mirabilis.
Фармакокинетика. Цефдинир применяют перорально. Попадая в системный кровоток, цефдинир на 60–70% связывается с белками плазмы крови как у взрослых, так и у детей; связывание с белками плазмы крови не зависит от концентрации. Распределение происходит на разных участках, включая легкие, жидкость среднего уха, синусы, кожные пузыри и миндалины. Данных о проникновении цефдинира в СМЖ человека нет. Цефдинир не подвергается существенному метаболизму, его активность в основном обусловлена начальным препаратом. Выводится главным образом путем почечной экскреции со средним Т½ в плазме крови около 1,7 ч.
Всасывание
Пероральная биодоступность. Cmax цефдинира достигается через 2–4 ч после введения препарата. Концентрация цефдинира в плазме крови возрастает с повышением доз, но повышение концентрации менее пропорционально дозе от 300 мг (7 мг/кг массы тела) до 600 мг (14 мг/кг массы тела). После введения суспензии здоровым взрослым биодоступность цефдинира составляет 120% относительно капсул. Расчетная биодоступность суспензии цефдинира составляет 25%. Показано, что пероральная суспензия цефдинир 250 мг/5 мл является биоэквивалентной дозировке 125 мг/5 мл у здоровых взрослых людей натощак.
Влияние пищи. У взрослых, получавших 250 мг/5 мл перорально суспензию с высоким содержанием жира, Cmax и AUC цефдинира снижались на 44 и 33% соответственно. Величина этих сокращений не является клинически значимой, поскольку исследования безопасности и эффективности пероральной суспензии у педиатрических пациентов проводились без учета приема пищи. Поэтому цефдинир можно принимать независимо от еды.
Метаболизм и экскреция. Цефдинир незаметно метаболизируется. Активность главным образом обусловлена действующим веществом. Цефдинир выводится главным образом путем почечной экскреции, T½ 1,7 (±0,6) ч. У здоровых лиц с нормальной функцией почек почечный клиренс составляет 2,0 (±1,0) мл/мин/кг, а периферический клиренс составляет 11,6 (±6,0) и 15,5 (±5,4) мл/мин/кг после введения доз 300 и 600 мг соответственно. Средний процент дозы, которая выводится с мочой в неизмененном виде после введения доз 300 и 600 мг, составляет 18,4% (±6,4) и 11,6% (±4,6) соответственно. У пациентов с нарушением функции почек почечный клиренс снижается.
Поскольку почечная экскреция является основным путем выведения, следует корректировать дозу у пациентов с заметным нарушением функции почек или у лиц, которые находятся на гемодиализе.
Показания 3-Динир порошок для оральной суспензии
легкие и умеренные инфекции у детей, вызванные чувствительными штаммами соответствующих микроорганизмов:
— негоспитальная пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу);
— обострение хронического бронхита, вызванное Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу);
— острый гайморит, вызванный Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу);
— фарингит/тонзиллит, вызванный Streptococcus pyogenes;
— неосложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу) и Streptococcus pyogenes;
— острый бактериальный средний отит, вызванный Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу).
Применение 3-Динир порошок для оральной суспензии
путь введения: пероральный.
Режим дозирования. Рекомендуемые режим дозирования и продолжительность лечения инфекций у детей описаны ниже в таблице; общая суточная доза для всех инфекций составляет 14 мг/кг массы тела, до максимальной 600 мг/сут. Применение препарата 1 раз в сутки в течение 10 дней является столь же эффективным, как и применение 2 раза в сутки. Применение 1 раз в сутки не изучалось при кожных инфекциях; таким образом, цефдинир в форме пероральной суспензии следует принимать 2 раза в сутки при данных инфекциях. Принимать суспензию можно независимо от приема пищи.
Дети (в возрасте до 12 лет)
|Тип инфекции
|Доза
|Продолжительность лечения
|Острый средний отит
|7 мг/кг массы тела 1 раз в 12 ч
или
14 мг/кг 1 раз в 24 ч
| 5–10 сут
10 сут
|Острый верхний синусит
|7 мг/кг массы тела 1 раз в 12 ч
или
14 мг/кг 1 раз в 24 ч
|10 сут
10 сут
|Фарингит/тонзиллит
|7 мг/кг массы тела 1 раз в 12 ч
или
14 мг/кг 1 раз в 24 ч
|5–10 сут
10 сут
|Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей
|7 мг/кг массы тела 1 раз в 12 ч
|10 сут
Приблизительная схема дозирования цефдинира для детей*
|Масса тела, кг
|1 раз 12 ч, мл
|1 раз в 24 ч, мл
|Масса тела, кг
|1 раз 12 ч, мл
|1 раз в 24 ч, мл
|7–8
|1
|2
|25–26
|3,5
|7
|9–10
|1,25
|2,5
|27–28
|3,75
|7,5
|11–12
|1,5
|3
|29–30
|4
|8
|13–14
|1,75
|3,5
|31–32
|4,25
|8,5
|15–16
|2
|4
|33–34
|4,75
|9,5
|17–18
|2,5
|5
|35–36
|5
|10
|19–20
|2,75
|5,5
|37–38
|5,25
|10,5
|21–22
|3
|6
|39–40
|5,5
|11
|23–24
|3,25
|6,5
|41–42
|5,75
|11,5
|≥ 43**
|6
|12
*Доза определяется индивидуально врачом в зависимости от возраста и массы тела пациента. Для всех пациентов в возрасте от 6 мес до 12 лет разовая доза составляет 7 мг/кг массы тела, или 0,14 мл суспензии на 1 кг массы тела.
**Для детей с массой тела ≥43 кг препарат назначают в максимальной суточной дозе 600 мг.
Пациенты с нарушением функции почек. Рекомендуемая доза цефдинира для пациентов с клиренсом креатинина (CLcr) <30 мл/мин составляет 300 мг 2 раза в сутки.
Клиренс креатинина трудно измерить амбулаторно.
Следующая формула может быть использована для определения CLcr у детей:
,
где К=0,55 для детей в возрасте от 1 года и 0,45 для младенцев (в возрасте до 1 года).
В обоих случаях вычислений CLcr определяется в мл/мин/1,73 м2, длина или высота тела в сантиметрах и креатинин в сыворотке крови в мл/дл.
Пациенты, находящиеся на гемодиализе. Цефдинир выводится из организма путем гемодиализа.
У пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, рекомендованный начальный режим дозирования составляет 300 мг или 7 мг/кг массы тела через день. После окончания каждого сеанса гемодиализа необходимо принимать 300 мг (или 7 мг/кг массы тела). Дальнейшие дозы (300 мг или 7 мг/кг массы тела) вводить через день.
Инструкция разведения цефдинира для пероральной суспензии
|Конечная концентрация
|Конечный объем
|Количество воды
|Инструкция
|250 мл/5 мл
|60 мл
|38 мл
|Постучать по флакону, чтобы разрыхлить порошок, затем добавить воду двумя порциями. Хорошо встряхивать после каждого добавления воды
Дети. Препарат назначают детям в возрасте от 6 мес (с массой тела не менее 7 кг) до 12 лет.
Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 6 мес не изучена.
Противопоказания
препарат противопоказан пациентам с аллергией на антибиотики цефалоспоринового ряда.
Побочные эффекты
побочные реакции, связанные с применением цефдинира в исследованиях с участием взрослых пациентов, подростков и детей:
|Частота
|Эффекты
|Частота ≥1%
|Диарея
Сыпь
Рвота
|Частота <1%, но >0,1%
|Кандидоз мягких тканей
Боль в эпигастральной области
Лейкопения
Вагинальный кандидоз
Вагинит
Атипичный стул
Диспепсия
Гиперкинезия (повышенная мышечная активность)
Повышение уровня АсАТ
Макулопапулезная сыпь
Тошнота
Вышеуказанные побочные реакции наблюдались во время клинических исследований и/или в пострегистрационный период.
Следующие побочные реакции и изменения лабораторных тестов, независимо от их взаимосвязи с применением цефдинира, зарегистрированы во время длительного пострегистрационного периода: синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, эксфолиативный дерматит, эритема полиморфная, узелковая эритема, диарея с примесью крови, геморрагический колит, псевдомембранозный колит, панцитопения, гранулоцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, склонность к кровотечению, нарушения свертываемости крови, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, кровотечения верхних отделов ЖКТ, потеря сознания, аллергический васкулит, гипертоническая болезнь , непроизвольные движения.
Зарегистрированы следующие побочные реакции и изменения лабораторных показателей, характерные в целом для антибиотиков цефалоспоринового ряда: аллергические реакции, анафилактический шок, синдром Стивенса — Джонсона, полиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, нарушение функции почек, токсическая нефропатия, печеночная дисфункция, включая холестаз, апластическую анемию, гемолитическую болезнь, панцитопению и агранулоцитоз. Симптомы псевдомембранозного колита могут появляться во время или после лечения антибиотиками.
Применение некоторых цефалоспоринов сопровождалось развитием судорог, особенно у пациентов с нарушением функции почек, для которых не осуществлялся перерасчет дозы. Если на фоне терапии возникают приступы, применение препарата следует прекратить. При наличии клинических показаний может быть назначена противосудорожная терапия.
Особые указания
предупреждения. Перед началом терапии цефдиниром следует проводить тщательное обследование, чтобы определить, были ли у пациента предыдущие реакции гиперчувствительности на цефдинир, другие цефалоспорины, пенициллины или другие препараты. В случае назначения цефдинира пациентам, чувствительным к пенициллину, следует соблюдать осторожность, поскольку доказано наличие перекрестной гиперчувствительности среди β-лактамных антибиотиков, которая может достигать 10% у пациентов с наличием аллергических реакций на пенициллин в анамнезе. Если возникает аллергическая реакция на введение цефдинира, применение препарата следует прекратить. В случае развития серьезной реакции гиперчувствительности могут потребоваться введение адреналина и проведение других неотложных мер, включая обеспечение кислородом, введение в/в р-ров, в/в антигистаминных препаратов, ГКС, прессорных аминов и обеспечение проходимости дыхательных путей при возникновении клинической необходимости.
При применении почти всех антибактериальных средств, включая цефдинир, сообщалось о Clostridium difficile ассоциированной диарее (CDAD), степень тяжести которой может варьировать от легкой диареи до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных средств изменяет нормальную флору толстой кишки, что приводит к росту количества штаммов C. difficile. C. difficile производит токсины A и B, которые вызывают развитие псевдомембранозного колита. Штаммы C. difficile, продуцирующие токсины, вызывают повышенную заболеваемость и летальность, поскольку эти инфекции могут трудно поддаваться антимикробной терапии и потребовать проведения колэктомии. Пациентов, у которых возникает диарея после применения антибиотиков, следует проверять на наличие псевдомембранозного колита. Необходима тщательная история болезни, поскольку, как сообщается, симптомы псевдомембранозного колита проявляются в течение 2 мес после введения антибактериальных средств. В случае подозрения или подтверждения развития псевдомембранозного колита рекомендуется прекращение применения антибиотиков, не направленных на C. difficile. Исходя из клинического состояния, пациенту могут быть показаны восстановление водно-электролитного баланса, введение р-ров электролитов и аминокислот, антибиотикотерапия Clostridium difficile, хирургическое вмешательство.
Меры безопасности. Общее назначение цефдинира при отсутствии проверенной или обоснованной подозреваемой бактериальной инфекции, или обоснованной причины профилактического назначения имеет сомнительную пользу для пациента и повышает риск развития антибиотикорезистентных бактерий.
Как и в случае применения других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение цефдиниром может привести к возникновению и чрезмерного роста устойчивых к препарату микроорганизмов. Необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациента. Если во время терапии развивается суперинфекция, следует применять соответствующую альтернативную терапию. Цефдинир, как и другие антимикробные лекарственные средства широкого спектра действия (антибиотики), следует назначать с осторожностью пациентам с колитом в анамнезе. У пациентов с кратковременной или персистирующей почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) суточную дозу цефдинира следует снизить, поскольку назначение в рекомендованных дозах может привести к значительному повышению плазменных концентраций и Т½ цефдинира.
У пациентов, получавших цефалоспорины, такие как цефдинир, наблюдалась ложноположительная реакция на содержание глюкозы в моче. Пациенты с сахарным диабетом, которые проверяют свою мочу на глюкозу, во время лечения цефдиниром должны применять тесты на глюкозу, основанные на ферментативных реакциях глюкозооксидазы.
Важная информация о некоторых компонентах препарата. Суспензия содержит сахарозу. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Необходима консультация врача.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат предназначен для применения у детей. Адекватных и хорошо контролируемых исследований применения цефдинира у беременных не проводили. Цефдинир не выявлен в грудном молоке после введения однократной дозы 600 мг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей. Цефдинир может вызывать побочные реакции, влияющие на концентрацию внимания и скорость реакции.
Взаимодействия
антациды (алюминий- или магнийсодержащие). Одновременное введение 300 мг цефдинира и 30 мл гидроксида алюминия и суспензии гидроксида магния приводило к снижению скорости Cmax и степени AUC всасывания около на 40%. Время достижения Cmax также продлевается на 1 ч. Антациды не оказывают значительного влияния на фармакокинетику цефдинира, если их вводить за 2 ч до или через 2 ч после введения цефдинира. Если применение антацидов во время терапии цефдиниром необходимо, препарат следует принимать по крайней мере за 2 ч до или через 2 ч после приема антацидов.
Пробенецид. Как и в случае других β-лактамных антибиотиков, пробенецид угнетает почечный клиренс цефдинира, что приводит к увеличению AUC примерно вдвое, увеличению Cmax на 54% и удлинению Т½ на 50%.
Добавки железа и пища, обогащенная железом. Одновременное введение цефдинира с железосодержащими лекарственными средствами, содержащими 60 мг элементарного железа (в форме FeSO4), или витаминных препаратов с содержанием элементарного железа 10 мг, снижает всасывание цефдинира на 80 и 31% соответственно. В случае если пациенту необходим прием препаратов железа во время терапии цефдиниром, цефдинир следует принимать по крайней мере за 2 ч до или после приема железосодержащих лекарственных средств. Влияние пищевых продуктов с высоким содержанием элементарного железа (главным образом обогащенных железом зерновых завтраков) на всасывание цефдинира не изучалось.
Детское питание, обогащенное железом, не оказывает значительного влияния на фармакокинетику цефдинира. Исходя из этого, цефдинир в форме пероральной суспензии можно применять одновременно с обогащенным железом детским питанием.
Сообщалось о случаях окраски стула в красный цвет у пациентов, получавших препарат. Во многих случаях эти пациенты одновременно получали обогащенные железом продукты. Красный цвет обусловлен образованием комплекса цефдинира или продуктов его распада и железа, которые не всасываются в ЖКТ.
Передозировка
информация о передозировке цефдинира у людей недоступна. Токсичные признаки и симптомы после передозировки других β-лактамных антибиотиков включали тошноту, рвоту, дискомфорт в эпигастрии, диарею и судороги. Цефдинир выводится из организма путем гемодиализа. Эту информацию следует учитывать в случае серьезной интоксикации вследствие передозировки, особенно при нарушении функции почек.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленную суспензию хранить не более 10 дней при температуре не выше 25 °С.