3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
2.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум