3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 568 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
427,80
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
436,21
Экономия при брони: -53,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
441,90
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
447,84
Экономия при брони: -48,57 грн