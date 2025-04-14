3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
456,76
Экономия при брони: -64,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
418,73
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
455,82
Экономия при брони: -29,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
439,94
Экономия при брони: -24,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
440,44
Экономия при брони: -24,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
437,31
Экономия при брони: -20,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
440,27
Экономия при брони: -23,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн