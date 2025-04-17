3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
418,00
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
455,14
Экономия при брони: -86,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
389,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
428,74
Экономия при брони: -61,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
455,52
Экономия при брони: -77,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн