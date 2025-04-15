3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
410,59
Экономия при брони: -30,85 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
427,80
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,70
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
428,20
Экономия при брони: -43,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
418,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
450,95
Экономия при брони: -62,23 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
428,20
Экономия при брони: -43,30 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
418,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
387,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
427,80
Экономия при брони: -42,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
428,20
Экономия при брони: -43,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
453,73
Экономия при брони: -55,46 грн
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
428,20
Экономия при брони: -43,30 грн