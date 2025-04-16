3-Динир порошок для оральной суспензии (3-Dinir powder for oral suspension)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
450,91
Экономия при брони: -75,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
438,06
Экономия при брони: -22,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
440,48
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
439,43
Экономия при брони: -23,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
449,16
Экономия при брони: -33,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
445,87
Экономия при брони: -30,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
434,26
Экономия при брони: -55,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
417,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
434,81
Экономия при брони: -55,66 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
418,20
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
436,43
Экономия при брони: -56,73 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорация Артериум
395,00
Экономия при брони: -54,00 грн