может возникать перекрестная резистентность и перекрестная чувствительность к другим антибиотикам тетрациклинового ряда.

Пациенты с нарушениями функции печени. Тетрациклины могут быть гепатотоксичными, особенно при приеме высоких доз или при одновременном приеме с другими гепатотоксичными лекарственными средствами или при уже существующей печеночной и почечной недостаточности. Юнидокс Солютаб следует применять с осторожностью у пациентов с нарушениями функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), а также у тех, кто одновременно принимает потенциально гепатотоксические препараты. О нарушении показателей функции печени, которое возникало во время как перорального, так и парентерального применения тетрациклинов, включая доксициклин, сообщали редко.

Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нормальной функцией почек экскреция доксициклина почками составляет около 40% за 72 ч. Этот показатель может снижаться до 1–5% за 72 ч у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина — <10 мл/мин). Исследования показали, что не существует значимой разницы в T ½ доксициклина из плазмы крови у пациентов с нормальной функцией почек и при почечной недостаточности тяжелой степени. Гемодиализ не влияет на T ½ доксициклина из плазмы крови.

Антианаболическое действие тетрациклинов может повышать уровень мочевины крови. Исследования показали, что такой антианаболический эффект не возникает при применении у пациентов с почечной недостаточностью. Однако может происходить ухудшение азотемии у больных с нарушением функции почек. Тетрациклины следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью умеренной и средней степени тяжести, обязательно под наблюдением врача.

Фоточувствительность. Этот эффект проявляется в виде повышенной реакции на солнечное облучение и отмечается у некоторых пациентов, которые принимали тетрациклин, включая доксициклин. Больных, которые должны находиться на открытом солнце или под действием ультрафиолетового излучения, следует проинформировать о возможности развития данной реакции и о том, что лечение следует прекратить при первых проявлениях эритемы.

Повышенный рост микроорганизмов. Применение антибиотиков иногда может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, включая род Сandida. При возникновении резистентности применение антибиотика следует прекратить и назначить соответствующую терапию.

Сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита у пациентов, получавших антибактериальные препараты, включая доксициклин. Степень тяжести заболевания была от легкой до угрожающей жизни. Важно рассматривать возможность развития псевдомембранозного колита и стафилококкового энтерита у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии. В зависимости от диагноза, ванкомицин и тейкопланин следует применять для лечения псевдомембранозного колита, а клоксациллин для лечения стафилококкового энтерита.

При применении антибактериальных препаратов, включая доксициклин, сообщалось о развитии диареи, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести от легкой до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов влияет на нормальную флору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.

C. difficile производит токсины А и В, что, в свою очередь, способствует развитию CDAD.

Штаммы C. difficile, которые продуцируют токсины, могут повышать заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции резистентны к антибактериальной терапии и могут потребовать колэктомии. Важно рассматривать возможность этого диагноза у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщалось через 2 мес после завершения антибактериальной терапии.

Эзофагит. Сообщалось о развитии эзофагита и язв пищевода при применении тетрациклинов, включая доксициклин, в форме таблеток и капсул. Большинство пациентов с такими жалобами применяли препарат сразу перед сном или с недостаточным количеством жидкости.

О выпячивании родничка у новорожденных и доброкачественной внутричерепной гипертензии у несовершеннолетних и взрослых сообщалось при применении полных терапевтических доз тетрациклинов. Эти состояния быстро исчезают при прекращении приема препарата.

Порфирия. Редко сообщалось о развитии порфирии у пациентов, получавших тетрациклин.

Венерические заболевания. Во время лечения венерических заболеваний при подозрении на сопутствующий сифилис необходимо проводить соответствующую диагностику, включая микроскопическое исследование в темном поле. В таких случаях серологические исследования следует проводить ежемесячно в течение не менее 4 мес.

Инфекции, вызванные β-гемолитическим стрептококком. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, лечение следует проводить не менее 10 дней.

Миастения гравис. Из-за возможности слабой нервно-мышечной блокады препарат следует применять с осторожностью у пациентов с миастенией гравис.

Системная красная волчанка. Применение тетрациклинов может привести к обострению течения системной красной волчанки.

Метоксифлуран. Применять метоксифлуран вместе с тетрациклинами следует с осторожностью.

Применение тетрациклинов может влиять на коагуляцию крови (удлинение протромбинового времени). Поэтому пациентам с нарушениями свертывания крови следует применять тетрациклин с особой осторожностью (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При проведении длительного лечения необходимо периодически осуществлять лабораторный контроль функционирования органов и систем, включая исследование системы гемопоэза, функции почек и печени. В случае выявления отклонений в показателях терапию следует прекратить.

Во время лечения тетрациклинами отмечали повышенную экскрецию аскорбиновой и фолиевой кислот, но, как правило, это не имеет клинического значения.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять это лекарственное средство.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение тетрациклинов в период развития зубов плода (в период беременности) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также может быть выявлена при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали. В связи с вышеизложенным препарат противопоказан к применению в период беременности.

Тетрациклины проникают в грудное молоко, поэтому применение препарата противопоказано в период кормления грудью (см. информацию по применению препарата во время развития зубов выше).

Дети. Лекарственное средство Юнидокс Солютаб противопоказано детям в возрасте до 12 лет. Как и другие тетрациклины, Юнидокс Солютаб формирует стабильные кальциевые комплексы в любой костнообразующей ткани. Снижение уровня роста малой берцовой кости наблюдалось у недоношенных детей, получавших тетрациклин внутрь в дозе 25 мг/кг каждые 6 ч. Эта побочная реакция является обратимой при отмене препарата. Применение тетрациклинов в период развития зубов (у детей в возрасте до 12 лет) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также может проявляться при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние доксициклина на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами не изучали. При возникновении таких нежелательных реакций, как артериальная гипотензия, звон в ушах, нечеткость зрения, скотома, диплопия или долговременная потеря зрения, следует воздерживаться от управления транспортом или работы с другими механизмами.