Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
327,54
Экономия при брони: -30,61 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,80
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
312,72
Экономия при брони: -16,89 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
312,16
Экономия при брони: -16,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
315,33
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
321,97
Экономия при брони: -26,78 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
327,21
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
325,46
Экономия при брони: -28,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
306,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
324,54
Экономия при брони: -27,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
321,58
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,90
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
325,76
Экономия при брони: -21,54 грн