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Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 224 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
299,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
272,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
312,48
Экономия при брони: -19,56 грн
292,92 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
282,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,80
Экономия при брони: -1,20 грн
304,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
285,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
280,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
275,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
306,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
304,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
304,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
306,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
322,84
Экономия при брони: -24,98 грн
297,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
324,05
Экономия при брони: -27,03 грн
297,02 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
307,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
304,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
304,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
285,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
304,60 грн
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