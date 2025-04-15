Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
312,48
Экономия при брони: -19,56 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
322,84
Экономия при брони: -24,98 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
324,05
Экономия при брони: -27,03 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -6,90 грн