Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 815,20 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 981,00 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 5220,64 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 8161,49 грн
Кстанди Капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112 Astellas Pharma Europe
от 40500,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 815,20 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 981,00 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 5220,64 грн
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
от 8161,49 грн
Кстанди Капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112 Astellas Pharma Europe
от 40500,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції