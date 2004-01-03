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Производитель: Astellas Pharma Europe

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04050, Киев, ул. Николая Пимоненко, 13, бизнес-центр "Форум",
+380444906825
+380444906825
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Найдено: 18 препаратов
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 33 аптеках
от 815,20 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 27 аптеках
от 981,00 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 9 аптеках
от 5220,64 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 22 аптеках
от 8161,49 грн
Цены в аптеках
Бетмига таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 30; Astellas Pharma Europe
Бетмига Таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 30 Astellas Pharma Europe
В 681 аптеке
от 866,52 грн
Цены в аптеках
Везикар™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Astellas Pharma Europe
Везикар™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Astellas Pharma Europe
В 1048 аптеках
от 435,63 грн
Цены в аптеках
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением, 6 мг + 0,4 мг, блистер в пачке, № 30; Astellas Pharma Europe
Везомни Таблетки с модифицированным высвобождением, 6 мг + 0,4 мг, блистер в пачке, № 30 Astellas Pharma Europe
В 448 аптеках
от 1015,91 грн
Цены в аптеках
Кстанди капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112; Astellas Pharma Europe
Кстанди Капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112 Astellas Pharma Europe
В 1 аптеке
от 40500,00 грн
Цены в аптеках
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник Окас Таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 832 аптеках
от 498,01 грн
Цены в аптеках
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник® Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 1194 аптеках
от 284,34 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 0,5 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 0,5 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 45 аптеках
от 698,40 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 1 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 1 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 65 аптеках
от 1319,93 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 20 аптеках
от 6622,68 грн
Цены в аптеках
Уро-Ваксом капсулы, 6 мг, блистер, № 30; OM Pharma
Уро-Ваксом Капсулы, 6 мг, блистер, № 30 OM Pharma
В 707 аптеках
от 452,11 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 46 аптеках
от 65,34 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 508 аптеках
от 97,85 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 536 аптеках
от 122,36 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 581 аптеке
от 142,69 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, Киев, ул. Николая Пимоненко, 13, бизнес-центр "Форум",
+380444906825
+380444906825
Найдено: 18 препаратов
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 33 аптеках
от 815,20 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 1 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 27 аптеках
от 981,00 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 3 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 9 аптеках
от 5220,64 грн
Цены в аптеках
Адваграф® капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50; Astellas Pharma Europe
Адваграф® Капсулы пролонгированного действия, 5 мг, № 50 Astellas Pharma Europe
В 22 аптеках
от 8161,49 грн
Цены в аптеках
Бетмига таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 30; Astellas Pharma Europe
Бетмига Таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 30 Astellas Pharma Europe
В 681 аптеке
от 866,52 грн
Цены в аптеках
Везикар™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Astellas Pharma Europe
Везикар™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Astellas Pharma Europe
В 1048 аптеках
от 435,63 грн
Цены в аптеках
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением, 6 мг + 0,4 мг, блистер в пачке, № 30; Astellas Pharma Europe
Везомни Таблетки с модифицированным высвобождением, 6 мг + 0,4 мг, блистер в пачке, № 30 Astellas Pharma Europe
В 448 аптеках
от 1015,91 грн
Цены в аптеках
Кстанди капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112; Astellas Pharma Europe
Кстанди Капсулы, 40 мг, блистер, вложенных в картонную пачку, влож. в карт. пачку, № 112 Astellas Pharma Europe
В 1 аптеке
от 40500,00 грн
Цены в аптеках
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник Окас Таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 832 аптеках
от 498,01 грн
Цены в аптеках
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник® Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 1194 аптеках
от 284,34 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 0,5 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 0,5 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 45 аптеках
от 698,40 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 1 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 1 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 65 аптеках
от 1319,93 грн
Цены в аптеках
Програф® капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 50; Astellas Pharma Europe
Програф® Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 50 Astellas Pharma Europe
В 20 аптеках
от 6622,68 грн
Цены в аптеках
Уро-Ваксом капсулы, 6 мг, блистер, № 30; OM Pharma
Уро-Ваксом Капсулы, 6 мг, блистер, № 30 OM Pharma
В 707 аптеках
от 452,11 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 125 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 46 аптеках
от 65,34 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 250 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 508 аптеках
от 97,85 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 500 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 536 аптеках
от 122,36 грн
Цены в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 20; Cheplapharm Arzneimittel
Флемоксин Солютаб® Таблетки диспергируемые, 1000 мг, блистер, № 20 Cheplapharm Arzneimittel
В 581 аптеке
от 142,69 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції