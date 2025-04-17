Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
309,27
Экономия при брони: -9,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
307,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
329,37
Экономия при брони: -43,09 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
339,00
Экономия при брони: -34,89 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
316,62
Экономия при брони: -28,71 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
317,87
Экономия при брони: -33,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
327,80
Экономия при брони: -23,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
317,01
Экономия при брони: -22,23 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
309,30
Экономия при брони: -6,10 грн