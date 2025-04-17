Киев
Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
303,20 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
309,27
Экономия при брони: -9,28 грн
299,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
286,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
307,60
Экономия при брони: -4,40 грн
303,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -8,30 грн
303,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
329,37
Экономия при брони: -43,09 грн
286,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
303,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
307,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
339,00
Экономия при брони: -34,89 грн
304,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
303,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
285,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
316,62
Экономия при брони: -28,71 грн
287,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
303,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
277,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
317,87
Экономия при брони: -33,75 грн
284,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
327,80
Экономия при брони: -23,43 грн
304,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
298,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -2,70 грн
303,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
317,01
Экономия при брони: -22,23 грн
294,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
309,30
Экономия при брони: -6,10 грн
303,20 грн
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