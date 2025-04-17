Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
324,63
Экономия при брони: -28,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
310,67
Экономия при брони: -20,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
305,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
324,53
Экономия при брони: -28,85 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
319,74
Экономия при брони: -38,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
320,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
318,04
Экономия при брони: -20,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
320,06
Экономия при брони: -22,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
306,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
316,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
315,60
Экономия при брони: -11,60 грн