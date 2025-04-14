Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
296,56
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
311,52
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
318,57
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
318,51
Экономия при брони: -20,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
308,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
319,73
Экономия при брони: -18,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг блистер №10
Cheplapharm Arzneimittel
325,13
Экономия при брони: -27,61 грн