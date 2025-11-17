Зубной порошок Хитозан
Зубной порошок Хитозан инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендован как эффективный профилактическое средство для ухода за полостью рта, имеет отбеливающее действие.
Состав
Кальция карбонат, натрий двууглекислый, хитозан, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта, лаурилсульфат натрия.
Описание действующих веществ
Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.
Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.
Масло мяты — чрезвычайно эффективное средство против анаэробных бактерий, существующих в среде с низким содержанием кислорода (например, в ротовой полости) и способных вызывать заболевания дёсен. Мята содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и горечи. Масло мяты перечной применяют в зубоврачебной практике в качестве примеси к зубным порошкам, пастам и жидкостям для полоскания рта.
Эфирное масло эвкалипта благодаря противовоспалительному и антисептическому действию эффективно справляется с различными инфекциями и воспалениями.
Новым словом в стоматологии является применение хитозана — аминосахарида, полученного из панциря морских крабов и обладающего выраженным антимикробным и противовоспалительным действием. При попадании в полость рта микрочастицы хитозана не смываются водой или слюной, а это значит, что Ваши зубы и десны защищены от кариеса в течение всего дня!
Способ применения
Рекомендуется использовать утром и вечером.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не использовать при тонкой и чувствительной эмали.
Форма выпуска
Пластиковая банка 50 г и 100 г.
Срок годности
30 месяцев