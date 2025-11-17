Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.

Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.

Масло мяты — чрезвычайно эффективное средство против анаэробных бактерий, существующих в среде с низким содержанием кислорода (например, в ротовой полости) и способных вызывать заболевания дёсен. Мята содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и горечи. Масло мяты перечной применяют в зубоврачебной практике в качестве примеси к зубным порошкам, пастам и жидкостям для полоскания рта.

Эфирное масло эвкалипта благодаря противовоспалительному и антисептическому действию эффективно справляется с различными инфекциями и воспалениями.

Новым словом в стоматологии является применение хитозана — аминосахарида, полученного из панциря морских крабов и обладающего выраженным антимикробным и противовоспалительным действием. При попадании в полость рта микрочастицы хитозана не смываются водой или слюной, а это значит, что Ваши зубы и десны защищены от кариеса в течение всего дня!