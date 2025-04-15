Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,27
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,15
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,97
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,29
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,21
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
9.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,31
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,86
Экономия при брони: -0,83 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,16
Экономия при брони: -1,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
63.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,25
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,52
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
64.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,42
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,01
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
66.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,93
Экономия при брони: -1,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
67.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
69.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,71
Экономия при брони: -1,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
70.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,79
Экономия при брони: -0,91 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
70.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,59
Экономия при брони: -1,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
72.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,94
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
74.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,89
Экономия при брони: -0,86 грн