Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,35
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,32
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,97
Экономия при брони: -1,09 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
68.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,32
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека нежных цен
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,99
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,14
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
113.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,32
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Соборности, 26
140.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,62
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
180.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,96
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека копейка
Ужгород, ул. Капушанская, 19
184.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,44
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Вараш, м-н Вараш, 13
212.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,28
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Подольская, 73
218.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
218.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,94
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Черновцы, ул. Университетская, 8
221.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,83
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека копейка
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
226.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,17
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
227.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,30
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека копейка
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
227.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,08
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
315.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,40
Экономия при брони: -1,52 грн