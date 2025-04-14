Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,57
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,28
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,75
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,14
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,14
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,34
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
15.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Экономия при брони: -1,58 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,38
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,23
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,71
Экономия при брони: -1,68 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,95
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
111.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,62
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,93
Экономия при брони: -1,05 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Декабристов, 16
112.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Экономия при брони: -1,77 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
114.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,44
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,03
Экономия при брони: -1,00 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,73
Экономия при брони: -1,70 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
148.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
29,24
Экономия при брони: -1,78 грн