Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,40 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,36
Экономия при брони: -1,48 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,55
Экономия при брони: -1,67 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,03
Экономия при брони: -1,15 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,26
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,73
Экономия при брони: -1,70 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,92
Экономия при брони: -0,89 грн
В городах рядом
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
29,21
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,29
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,28
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,18
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
109.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,06
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,85
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,38
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,13
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,35
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,24
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,64
Экономия при брони: -1,76 грн