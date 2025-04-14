Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,15
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,47
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,21
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,33
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,28
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,94
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,98
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,30
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,42
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
10.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
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Аптека низких цен
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,55
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,55
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
143.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,36
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
143.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,36
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
145.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,20
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
185.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,87
Экономия при брони: -0,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается через 29 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
188.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,88
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,28
Экономия при брони: -1,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается через 29 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
190.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,38
Экономия при брони: -1,35 грн