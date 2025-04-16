Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,23
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,98
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,31
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,30
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,47
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,14
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,24
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,35
Экономия при брони: -1,32 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,51
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,41
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
106.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,35
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,18
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
108.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,91
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
108.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
108.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,55
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
109.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
111.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,15
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
114.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,15
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
116.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,84
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
122.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,99
Экономия при брони: -0,96 грн