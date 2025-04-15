Днепр (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,71
Экономия при брони: -1,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,06
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,22
Экономия при брони: -1,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,17
Экономия при брони: -1,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,53
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,50
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,97
Экономия при брони: -0,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,68
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,89
Экономия при брони: -1,01 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,47
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,95
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,60
Экономия при брони: -1,57 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,89
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
28.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,93
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,59
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
51.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,52
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,05
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,09
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
70.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ХИТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,27
Экономия при брони: -1,24 грн