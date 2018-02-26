Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®) (43040) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспирин Кардио инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Антитромбоцитарный эффект ацетилсалициловой кислоты, обусловленный блокадой синтеза тромбоксана А2 в тромбоцитах. Поскольку абсорбируются даже небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК), все циркулирующие тромбоциты на пути от ЖКТ к печени необратимо угнетаются в предпеченочных мезентелиальных кровеносных сосудах. В это же время концентрации АСК во время постгепатической циркуляции лишь незначительно угнетают ЦОГ эндотелия (которая отвечает за синтез простациклина), поскольку она восстанавливается быстрее. Функция тромбоцитов, ответственная за гемостаз, значительно не изменяется.
Клиническая эффективность.
Первичная профилактика. В метаанализе Американской рабочей группы по профилактическе (Ann Int Med 2002;136:161–172) на основании 5 проспективных клинических исследований продемонстрировано, что риск инфаркта миокарда (ОР 0,72 (95% ДИ: 0,60–0,87)) снижается при профилактическом лечении ацетилсалициловой кислотой в дозе 75–125 мг в течение 5–7 лет у пациентов без предшествующих сердечно-сосудистых явлений, но с различными факторами риска (возраст >50 лет, АГ, сахарный диабет, курение, гиперхолестеринемия, семейный анамнез). Это было продемонстрировано только для случаев сердечно-сосудистых событий без летального исхода; преимущества в отношении развития инсульта и общей смертности не наблюдались. Риск развития тяжелых желудочно-кишечных кровотечений по сравнению с контролем составил 0,8% против 0,48%, риск внутричерепных кровотечений — 0,22% против 0,17%. Риск кровотечений был выше у пациентов в возрасте старше 70 лет.
Профилактику следует проводить только после обеспечения удовлетворительного контроля АД и в сочетании с другими терапевтическими мероприятиями (диета, лечение сахарного диабета и коррекция липидного обмена, прекращение курения). Риск можно оценить по шкалам Европейского общества кардиологов (European Heart Journal, 1998, 19:1434–1503).
Вторичная профилактика. В метаанализе, проведенном Antithrombotic trialists collaboration (BMJ 2002; 324: 71–85), влияние ацетилсалициловой кислоты и плацебо сравнивалось в 287 исследованиях с участием 135 000 пациентов с высоким риском, дополнительное сравнение различных ингибиторов агрегации тромбоцитов проводилось с участием 77 000 пациентов. Пациенты с высоким риском определялись как пациенты с острой стадией сердечно-сосудистых событий или наличием сердечно-сосудистых событий в анамнезе (инфаркт миокарда, транзиторная ишемическая атака (ТИА), нестабильная стенокардия, окклюзивное заболевание артерий, после хирургического вмешательства, такого как аортокоронарное шунтирование, чрезкожная транслюминальная катетерная ангиопластика, периферическая ангиопластика и пациенты с артериовенозным шунтом, находящиеся на диализе.
Наблюдалось снижение риска серьезных сердечно-сосудистых явлений (относительное снижение на 25%; p<0,0001) и смертности в результате сердечно-сосудистых событий. Абсолютная польза преобладала над рисками возникновения экстракраниального кровотечения у пациентов всех категорий высокого риска.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После приема внутрь кислота ацетилсалициловая быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Во время и после абсорбции она превращается в основной активный метаболит — кислоту салициловую. Благодаря кишечнорастворимой оболочке таблеток высвобождение активного вещества происходит не в желудке, а в щелочной среде кишечника, что приводит к замедлению абсорбции ацетилсалициловой кислоты. В связи с наличием защиты слизистой оболочки желудка данная лекарственная форма предпочтительнее по сравнению с обычными формами АСК, особенно в случае длительной терапии. По сравнению с Аспирином максимальные концентрации салицилатов в плазме крови достигаются на 2-7 ч позже.
Распределение. Салициловая кислота связывается с белками плазмы крови на 60–90%.
Биодоступность салицилатов составляет от 80 до 100%.
Метаболизм. T½ системно доступной АСК составляет около 15 мин. Салициловая кислота, образующаяся во время гидролиза, обладает T½ около 2-3 ч, который значительно увеличивается после применения высоких доз (>3 г) вследствие насыщения связующей ферментной системы.
Биотрансформация салициловой кислоты происходит преимущественно в печени. Метаболиты салициловой кислоты образовываются путем связывания салициловой кислоты с глицином и в дальнейшем путем конъюгации с глюкуроновой кислотой или серной кислотой. Небольшая часть оксидируется в гентизиновую кислоту и превращается в гентизинмочевую кислоту.
Выведение. Выведение практически полностью происходит почками в виде салициловой кислоты (около 10%), салицилмочевой кислоты (около^75%) и конъюгатов салицилмочевой кислоты (около 10%). T½ варьируется от 2–3 ч после применения низких доз до 12 ч после применения аналгезирующих доз.
Кинетика у специальных групп пациентов.
Выведение у пациентов с печеночной недостаточностью. Поскольку метаболизм АСК происходит преимущественно в печени, ожидается медленный распад АСК до салициловой кислоты (кумуляция).
Выведение у пациентов с почечной недостаточностью. Почечная недостаточность не влияет на скорость распада салициловой кислоты; в отличие от этого повышается концентрация неактивных метаболитов салициловой кислоты, преимущественно конъюгированной салицилмочевой кислоты. Салицилаты проходят сквозь плаценту, однако в грудном молоке появляются только в небольших количествах.
Доклинические данные. Доклинический профиль безопасности ацетилсалициловой кислоты хорошо задокументирован. В ходе исследований на животных салицилаты вызывали повреждение почек без каких-либо других органических поражений. Ацетилсалициловая кислота была достаточно исследована в отношении мутагенности и канцерогенности; релевантных доказательств мутагенных или карциногенных свойств не выявлено. Салицилаты оказывали эмбриотоксическое и тератогенное влияние в исследованиях на различных видах животных (например, мальформации сердца и костей, гастошизис). Сообщалось о случаях нарушения имплантации, эмбриотоксических и фетотоксических воздействиях и влиянии на обучаемость ребенка после пренатальной экспозиции салицилатами.
Показания Аспирин Кардио
— профилактика тромбозов (профилактика реокклюзии) после аортокоронарного шунтирования, чрескожной транслюминальной катетерной ангиопластики и после артериовенозного шунтирования у пациентов, находящихся на диализе.
— Профилактика цереброваскулярного инсульта после возникновения симптомов-предвестников (транзиторная ишемическая атака).
— Снижение риска развития тромбоза коронарных сосудов после инфаркта миокарда (профилактика повторного инфаркта).
— Профилактика инфаркта миокарда вместе с другими мерами терапии у пациентов с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых событий (согласно оценке пользы и риска лечащим врачом).
— Нестабильная стенокардия.
— Профилактика артериальных тромбозов после операций на сосудах.
— Как часть стандартной терапии острого инфаркта миокарда.
— Профилактика сосудистой окклюзии при артериальной окклюзионной болезни.
Применение Аспирин Кардио
если врачом не назначена другая доза, рекомендуется применять следующие дозы.
Сердечно-сосудистые показания без аортокоронарного шунтирования и чрескожной транслюминальной катетерной ангиопластики: 1 × 100 мг/сут.
Профилактика тромбоза после аортокоронарного шунтирования и чрескожной транслюминальной катетерной ангиопластики: 100 — 300 мг/сут.
Профилактика цереброваскулярного инсульта после возникновения симптомов-предвестников (TIA): 3 × 100 мг/сут или 1 × 300 мг/сут.
Рекомендуется принимать таблетку с небольшим количеством жидкости не менее чем за 30 минут до еды. Запить ½–1 стаканом воды. Для того чтобы избежать высвобождения действующего вещества до достижения щелочной среды кишечника, таблетки не следует измельчать, разламывать или разжевывать.
Острый инфаркт миокарда: в случае острого инфаркта миокарда следует применять 200–300 мг ацетилсалициловой кислоты во в/в или пероральной форме с быстрым высвобождением ацетилсалициловой кислоты (не кишечнорастворимую форму). Кишечнорастворимые таблетки ацетилсалициловой кислоты следует измельчить или разжевать перед применением для достижения более быстрой абсорбции. После этого следует применять ежедневно 100 мг препарата Аспирин Кардио.
Противопоказания
— гиперчувствительность к салицилатам и/или другим противовоспалительным средствам или к любому из компонентов препарата.
— БА в анамнезе, вызванная применением салицилатов или веществ с аналогичным действием, особенно НПВП.
— Геморрагический диатез.
— Острые пептические язвы.
— Тяжелая печеночная недостаточность.
— Тяжелая почечная недостаточность.
— Тяжелая застойная сердечная недостаточность.
— Комбинация с метотрексатом в дозе 15 мг/неделю или более (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
— III^триместр беременности (см. Применение в период беременности или кормление грудью).
Побочные эффекты
в каждой группе побочные реакции указаны в порядке уменьшения их тяжести: очень часто: ≥1/10; часто: ≥1/100 — <1/10; нечасто: ≥1/1000 — <1/100; редко: ≥1/10 000 — <1/1000; очень редко: <1/10^000.
В спонтанных сообщениях поступала информация о других побочных реакциях всех лекарственных форм ацетилсалициловой кислоты, в том числе при пероральной кратковременной и долгосрочной терапии, поэтому определение категорий частоты невозможно.
У пациентов с тяжелыми формами недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наблюдались гемолиз и гемолитическая анемия.
Из-за антиагрегационного воздействия применение АСК может повысить риск кровотечения.
Наблюдались кровотечения, такие как периоперационные кровотечения, гематомы, носовые кровотечения, урогенитальные кровотечения, кровотечения из десен.
Редко или очень редко наблюдались серьезные кровотечения, такие как желудочно-кишечные кровотечения, геморрагический инсульт, особенно у пациентов с неконтролируемой АГ и/или при одновременном применении антикоагулянтов, что в отдельных случаях может потенциально угрожать жизни.
Со стороны крови и лимфатической системы: удлинение времени кровотечения; редко — тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения, лейкопения, апластическая анемия, железодефицитная анемия.
Со стороны иммунной системы: нечасто — БА; редко — реакции гиперчувствительности, такие как эритематозные/экзематозные кожные реакции, крапивница, ринит, заложенность носа, бронхоспазм, ангионевротический отек, снижение АД вплоть до развития состояния шока; очень редко — тяжелые кожные реакции, включая экссудативную мультиформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны метаболизма и питания: очень редко — гипогликемия, нарушение кислотно-щелочного равновесия.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, головокружение, тиннитус, нарушение зрения, нарушение слуха, спутанность сознания.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — микрокровотечения (70%); часто — симптомы со стороны желудка; нечасто — диспепсия, тошнота, рвота, диарея; редко — желудочно-кишечные кровотечения, желудочно-кишечные язвы, которые в очень редких случаях могут привести к перфорации.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — нарушение функции печени; очень редко — повышение уровня трансаминаз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — нарушение функции почек; имелись сообщения о развитии ОПН.
Другие: очень редко: синдром Рея (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важными. Они позволяют проводить непрерывный мониторинг соотношения польза/риск при применении препарата. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях
Особые указания
Аспирин Кардио применяют с осторожностью в следующих ситуациях:
— нарушение функции почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также увеличить риск нарушения функции почек и ОПН;
— нарушение функции печени;
— одновременное применение НПВП, таких как ибупрофен или напроксен, поскольку НПВП могут уменьшить ингибирующее воздействие ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. В случае применения препарата Аспирин Кардио перед началом приема НПВП в качестве обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
— наличие симптомов хронической желудочной или дуоденальной диспепсии или их рецидив;
— наличие БА или общей тенденции к гиперчувствительности, поскольку ацетилсалициловая кислота может обуславливать развитие бронхоспазма или приступа БА или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают наличие БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание: аллергические реакции (например, сыпь, зуд или крапивница) на другие вещества в анамнезе;
— полипы полости носа;
— недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторы, которые могут увеличить риск гемолиза, включают в себя высокие дозы препарата, лихорадку или острый инфекционный процесс;
— одновременное применение антикоагулянтов;
— из-за ингибирующего воздействия ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов, которое сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность или усилить имеющееся кровотечение при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства).
При применении в низких дозах АСК снижает выведение мочевой кислоты. У пациентов, у которых обычно отмечается пониженный уровень выведения мочевой кислоты, это может привести к развитию подагры.
Применение ацетилсалициловой кислоты у детей и подростков с лихорадкой и/или вирусными заболеваниями возможно только по назначению врача в качестве терапии второй линии (из-за риска развития синдрома Рея, жизнеурожающей энцефалопатии, основными симптомами которой является тяжелая рвота, потеря сознания, дисфункция печени).
При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышен, если ацетилсалициловая кислота применяется в качестве сопутствующего лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рея.
— язвы ЖКТ, включая хроническую и рекуррентную формы язвы, или наличие желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе;
— гиперчувствительность к анальгезирующим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также наличие аллергии к другим веществам.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и мальформации сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск увеличивается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии.
Имеющиеся эпидемиологические данные не подтверждают связь между применением ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша. Имеющиеся эпидемиологические данные относительно выкидыша не являются последовательными, однако нельзя исключать повышенный риск гастрошизиса в случае применения ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования воздействия препарата на ранних сроках беременности (1–4^месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.
Во время I и II^триместрах беременности. Во время I и II^триместров беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. Для женщин, которые, вероятно, могут быть беременными и для беременных в I и II^триместрах доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
Исследования на животных показали, что применение ингибиторов простагландинов приводит к повышению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, повышенная частота тяжелых пороков развития, включая пороки сердечно-сосудистой системы, наблюдалась у животных, получавших ингибиторы простагландинов во время органогенеза.
Согласно предыдущему опыту, риск низкий при применении препарата в терапевтических дозах.
Во время III триместра беременности. Все ингибиторы синтеза простагландинов могут:
• воздействовать на плод следующим образом:
— сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
— нарушение функции почек с возможным дальнейшим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом;
• воздействовать на женщину и плод следующим образом:
— удлинение времени кровотечения, антиагрегационное влияние, которое может возникнуть даже при применении очень низких доз;
— торможение сокращений матки и кровотечения у беременной и удлинение продолжительности родов. Поэтому ацетилсалициловая кислота противопоказана во III триместре беременности.
Кормление грудью. Салицилаты попадают в грудное молоко. Концентрации в грудном молоке эквивалентны или даже выше, чем концентрации в плазме крови матери.
В случае вынужденного применения по показаниям во время лактации следует прекратить кормление грудью при регулярном применении высоких доз (>300 мг/день).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами Аспирин Кардио не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации.
в случае применения с метотрексатом в дозе ≥15 мг/неделю повышается гематологическая токсичность метотрексата (в результате снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснения салицилатами метотрексата из связи с протеинами плазмы) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Комбинации, применение которых требует осторожности.
При применении метотрексата в дозах <15 мг/нед повышается гематотоксичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными средствами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с протеинами плазмы крови).
Антидиабетические средства (например, инсулин, произодные сульфонилмочевины): возможно снижение уровня глюкозы в крови.
Усиление действия антикоагулянтов/тромболитических средств, барбитуратов, лития, сульфонамидов и трийодтиронина.
Могут развиться фармакодинамические взаимодействия между селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и ацетилсалициловой кислотой: повышение риска кровотечения вследствие синергетического действия.
Повышение концентрации в плазме дигоксина из-за снижения почечной экскреции.
Повышение уровней фенитоина и вальпроата в плазме крови. При одновременном применении с вальпроевой кислотой АСК вытесняет ее из связи с белками плазмы, снижая метаболизм последней. В результате уровни вальпроата в плазме крови повышаются, что приводит к увеличению частоты развития побочных реакций до признаков интоксикации, таких как тремор, нистагм, атаксия и изменения личности.
Усиление действия и увеличение тяжести побочных реакций всех нестероидных противоревматоидных средств.
Одновременное применение с НПВП, такими как ибупрофен или напроксен, в течение одного дня способно ослабить необратимое ингибирование тромбоцитов ацетилсалициловой кислотой. Клиническая значимость данного взаимодействия неизвестна. Лечение НПВП, такими как ибупрофен или напроксен, пациентов с риском кардиоваскулярных заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Метамизол может уменьшать воздействие ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном их приеме. Поэтому метамизол следует применять с осторожностью пациентам, принимающим низкую дозу ацетилсалициловой кислоты с целью кардиопротекции.
Антигипертензивные средства (ингибиторы АПФ и блокаторы β-адренорецепторов): пациентам, одновременно принимающим Аспирин Кардио и указанные лекарственные средства, рекомендуется тщательно контролировать АД и корректировать дозу по мере необходимости.
Диуретические средства в сочетании с высокими дозами АСК: снижение действия диуретических средств.
Снижение действия урикозурических средств (например, пробенецида, сульфинпиразона).
Системные ГКС: повышение риска развития желудочно-кишечных язв и кровотечений. Снижение уровня салицилатов в крови во время терапии ГКС, риск передозировки салицилатами после прекращения терапии ГКС.
Алкоголь: повышение риска желудочно-кишечных язв и кровотечений, удлинение времени кровотечения.
Удлинение периода полувыведения из плазмы крови пенициллина.
Передозировка
тяжелая интоксикация может иметь жизнеугрожающий характер. Новорожденные более чувствительны, чем взрослые. Симптомы тяжелого отравления могут развиваться остро или медленно, например в течение 12-24 ч после применения. После перорального применения дозы АСК до 150 мг/кг массы тела возможно развитие интоксикации средней степени, а при применении дозы >300 мг/кг массы тела тяжелой степени.
Абсорбция ацетилсалициловой кислоты может замедляться в связи с задержкой желудочного высвобождения, образованием конкрементов в желудке или при приеме препарата в форме таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой.
Тяжесть состояния нельзя оценивать только на основании концентрации салицилатов в плазме крови. Необходимо тщательно контролировать газовый анализ артериальной крови (ГААК), поскольку терапия основана не на концентрации салицилатов в крови, а на клинических симптомах и ГААК.
Предупреждение. Локальные признаки раздражения, обычно преобладающие при передозировке АСК, такие как тошнота, рвота и боль в желудке, могут отсутствовать, поскольку данная лекарственная форма АСК имеет кишечнорастворимую оболочку и резорбция происходит только в тонкой кишке.
Симптомы. Головная боль, тошнота, гипогликемия или гипергликемия, кожная сыпь, головокружение, тиннитус, нарушения зрения и слуха, тремор, спутанность сознания, гипертермия, усиленное потоотделение, гипервентиляция, респираторный алкалоз с метаболической компенсацией, который ведет к развитию метаболического ацидоза, электролитный дисбаланс, обезвоживание, судороги, кома, синдром дыхательной недостаточности, сердечная аритмия.
Симптомы хронического отравления салицилатами неспецифичны (например тиннитус, головная боль, раздражительность, усиленное потоотделение, гипервентиляция) и поэтому могут оставаться без внимания.
Лечение. Из-за жизнеугрожающих состояниий вследствие тяжелой интоксикации следует немедленно принять все необходимые меры предосторожности: экстренная госпитализация, профилактика или снижение резорбции путем употребления соответствующих доз активированного угля в течение первых 4 ч (10-кратное количество активированного угля относительно массы АСК); в случае тяжелой интоксикации — промывание желудка или удаление таблеток при гастроскопии.
Соответствующий контроль и коррекция электролитов. Применение глюкозы, бикарбоната натрия на ранних стадиях для коррекции ацидоза и ускорения выведения (pH мочи >8), улучшения диуреза, охлаждения на фоне гипертермии, бензодиазепин при судорогах.
Возможно применение гемодиализа при тяжелой интоксикации. Описаны случаи декомпенсации, которые привели к летальному исходу после интубации. Поэтому, по мере возможности, интубацию следует выполнять после начала алкалинизации, минимизировать время апноэ и наблюдать за поддержкой гипервентиляции.
Подробную информацию можно получить в токсикологическом центре.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.