Аспирин Кардио применяют с осторожностью в следующих ситуациях:

— нарушение функции почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также увеличить риск нарушения функции почек и ОПН;

— нарушение функции печени;

— одновременное применение НПВП, таких как ибупрофен или напроксен, поскольку НПВП могут уменьшить ингибирующее воздействие ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. В случае применения препарата Аспирин Кардио перед началом приема НПВП в качестве обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);

— наличие симптомов хронической желудочной или дуоденальной диспепсии или их рецидив;

— наличие БА или общей тенденции к гиперчувствительности, поскольку ацетилсалициловая кислота может обуславливать развитие бронхоспазма или приступа БА или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают наличие БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание: аллергические реакции (например, сыпь, зуд или крапивница) на другие вещества в анамнезе;

— полипы полости носа;

— недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторы, которые могут увеличить риск гемолиза, включают в себя высокие дозы препарата, лихорадку или острый инфекционный процесс;

— одновременное применение антикоагулянтов;

— из-за ингибирующего воздействия ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов, которое сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность или усилить имеющееся кровотечение при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства).

При применении в низких дозах АСК снижает выведение мочевой кислоты. У пациентов, у которых обычно отмечается пониженный уровень выведения мочевой кислоты, это может привести к развитию подагры.

Применение ацетилсалициловой кислоты у детей и подростков с лихорадкой и/или вирусными заболеваниями возможно только по назначению врача в качестве терапии второй линии (из-за риска развития синдрома Рея, жизнеурожающей энцефалопатии, основными симптомами которой является тяжелая рвота, потеря сознания, дисфункция печени).

При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышен, если ацетилсалициловая кислота применяется в качестве сопутствующего лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рея.

— язвы ЖКТ, включая хроническую и рекуррентную формы язвы, или наличие желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе;

— гиперчувствительность к анальгезирующим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также наличие аллергии к другим веществам.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и мальформации сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск увеличивается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии.

Имеющиеся эпидемиологические данные не подтверждают связь между применением ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша. Имеющиеся эпидемиологические данные относительно выкидыша не являются последовательными, однако нельзя исключать повышенный риск гастрошизиса в случае применения ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования воздействия препарата на ранних сроках беременности (1–4^месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.

Во время I и II^триместрах беременности. Во время I и II^триместров беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. Для женщин, которые, вероятно, могут быть беременными и для беременных в I и II^триместрах доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

Исследования на животных показали, что применение ингибиторов простагландинов приводит к повышению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, повышенная частота тяжелых пороков развития, включая пороки сердечно-сосудистой системы, наблюдалась у животных, получавших ингибиторы простагландинов во время органогенеза.

Согласно предыдущему опыту, риск низкий при применении препарата в терапевтических дозах.

Во время III триместра беременности. Все ингибиторы синтеза простагландинов могут:

• воздействовать на плод следующим образом:

— сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

— нарушение функции почек с возможным дальнейшим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом;

• воздействовать на женщину и плод следующим образом:

— удлинение времени кровотечения, антиагрегационное влияние, которое может возникнуть даже при применении очень низких доз;

— торможение сокращений матки и кровотечения у беременной и удлинение продолжительности родов. Поэтому ацетилсалициловая кислота противопоказана во III триместре беременности.

Кормление грудью. Салицилаты попадают в грудное молоко. Концентрации в грудном молоке эквивалентны или даже выше, чем концентрации в плазме крови матери.

В случае вынужденного применения по показаниям во время лактации следует прекратить кормление грудью при регулярном применении высоких доз (>300 мг/день).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами Аспирин Кардио не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.