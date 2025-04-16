Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
92,50
Экономия при брони: -3,19 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,43
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
94,39
Экономия при брони: -8,19 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,76
Экономия при брони: -16,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,91
Экономия при брони: -6,14 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
159,51
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
95,52
Экономия при брони: -14,75 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
167,74
Экономия при брони: -19,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
87,56
Экономия при брони: -6,76 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
167,11
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,92
Экономия при брони: -5,61 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,89
Экономия при брони: -17,56 грн